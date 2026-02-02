Sparatoria tra poliziotti e rapinatore a Milano | indagati 4 agenti si valuta l' uso legittimo delle armi

La polizia di Milano indaga su quattro agenti coinvolti in una sparatoria avvenuta domenica nella zona di Rogoredo. Durante il tentativo di cattura di un rapinatore di 30 anni, di origini cinesi, sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco. La procura sta valutando se l’uso delle armi da parte degli agenti sia stato legittimo o meno. La vicenda ha suscitato molte discussioni sulla gestione di situazioni di crisi da parte delle forze dell’ordine.

L'episodio è avvenuto domenica in zona Rogoredo. Un uomo di 30 anni è ricoverato in gravissime condizioni al Niguarda Sono quattro gli agenti di polizia indagati per la sparatoria avvenuta domenica 1° febbraio in zona Rogoredo, a Milano, dove un 30enne di origine cinesi, L. W., avrebbe rubato una pistola a un vigilante esplodendo almeno tre colpi contro una volante, prima di essere colpito a sua volta da un poliziotto che ha aperto il fuoco. La Procura di Milano indaga non solo il poliziotto che ha sparato domenica in zona Rogoredo, ma anche gli altri tre colleghi dell'Uopi, le unità operative esperte in conflitti a fuoco.

Questa mattina sono stati iscritti nel registro degli indagati i quattro agenti delle Uopi che domenica pomeriggio hanno ferito gravemente un uomo a Rogoredo, periferia sud di Milano.

La polizia di Milano ha aperto un’indagine dopo una sparatoria avvenuta nel quartiere di Rogoredo.

Sparatoria a Milano: quattro poliziotti indagati, al centro l’uso legittimo delle armiRogoredo sotto choc: sparatoria tra polizia e aggressore armato, quattro agenti indagati a titolo cautelativo. Tutti gli aggiornamenti sull’indagine a Milano. notizie.it

Sparatoria tra la polizia e un rapinatore a Rogoredo: il 30enne è in fin di vitaAveva rubato la pistola a una guardia giurata, poi ha sparato all'auto di una pattuglia: gli agenti hanno risposto al fuoco ... rainews.it

Paolo Macchi (Siulp Varese) sulla sparatoria di Rogoredo: "Basta difendere i criminali. Non lasciate da soli noi poliziotti". Leggi di più su www.malpensa24.it - facebook.com facebook

