sparatoria a rogoredo grave trentenne

Una sparatoria si è verificata questa mattina a Rogoredo. Un uomo di 30 anni ha prima colpito con un bastone un vigilante, poi gli ha rubato la pistola e ha sparato contro di lui. Dopo aver preso l’arma, il sospetto è fuggito e ha sparato almeno tre colpi contro una macchina della polizia. La scena è stata fatta evacuare e le forze dell’ordine stanno cercando di fermarlo.

?Ha colpito con un bastone alla testa un vigilante, poi gli ha rubato la pistola ed è scappato. Ha poi sparato almeno 3 colpi contro una macchina della Polizia che lo ha intercettato per poi essere colpito dagli agenti che hanno risposto al fuoco e ora lotta tra la vita e la morte in ospedale. E’ il folle pomeriggio di un uomo di nazionalità cinese di 30 anni, protagonista di un’altra sparatoria che ha coinvolto le forze dell’ordine nel quartiere milanese di Rogoredo in meno di una settimana. Attorno alle 14.30, il vigilante di circa 50 anni stava andando al lavoro a piedi quando in via Caviglia, zona sud della città non lontano da Piazzale Corvetto, è stato aggredito da uomo che lo ha colpito con un bastone per poi rubargli la pistola che aveva in dotazione, una Walther P99. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Questa mattina a Rogoredo si è verificata una sparatoria tra la polizia e un rapinatore.

Una sparatoria si è verificata questa mattina a Milano, nel quartiere di Rogoredo.

