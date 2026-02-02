Un uomo senza fissa dimora e con problemi psichiatrici è stato coinvolto in una sparatoria a Rogoredo. Il giovane, ferito, è stato controllato tre volte in tre giorni, ma nessuno aveva ancora deciso come intervenire definitivamente. La polizia continua a indagare sulla vicenda, mentre i residenti si chiedono come sia possibile che una situazione del genere possa protrarsi così a lungo.

Il giovane ferito nella sparatoria a Rogoredo era stato controllato tre volte in tre giorni: gli investigatori della Questura di Milano stanno ricostruendo gli ultimi movimenti del 30enne cinese che domenica ha rubato una pistola a un vigilantes, usandola poi contro dei poliziotti che hanno risposto al fuoco. Ora il giovane si trova ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Niguarda di Milano. L'uomo, irregolare e senza fissa dimora, affetto pare in modo ripetuto da problemi psichiatrici, nei giorni precedenti era stato bloccato più volte per accertamenti, sempre dalla Polfer, e poi rilasciato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Sparatoria a Rogoredo, il giovane ferito controllato tre volte in tre giorni

Approfondimenti su Rogoredo Sparatoria

Questa mattina a Rogoredo si è verificata una sparatoria tra la polizia e un rapinatore.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Sparatoria a Milano, morto un 28enne colpito da agente in borghese. «Aveva una pistola a salve»

Ultime notizie su Rogoredo Sparatoria

Argomenti discussi: Sparatoria a Rogoredo, Sala sul pusher ucciso: Bisogna capire la dinamica. No allo scudo penale; Milano, uomo spara contro agenti che rispondono: è in gravi condizioni; Milano, nuova sparatoria a Rogoredo: aggredisce un vigilante e gli ruba la pistola, poi fa fuoco sugli agenti. Colpito alla testa, è in fin di vita; Milano, sparatoria in zona Rogoredo tra rapinatore e polizia: l'uomo è gravissimo.

Milano, chi è l'uomo in fin di vita dopo la sparatoria a RogoredoÈ in condizioni gravissime il 30enne di nazionalità cinese che ieri a Milano ha rubato una pistola a un vigilante e poi l'ha usata contro la Polizia che ha risposto al fuoco. Colpito alla testa e a un ... tg24.sky.it

Milano, chi è Wenham Liu, l'uomo della sparatoria a Rogoredo con la PoliziaIl 30enne cinese aveva già aggredito una guardia giurata sabato in stazione Centrale. Domenica il furto della pistola e la sparatoria con la Polizia. affaritaliani.it

Milano, nuova sparatoria a Rogoredo: aggredisce un vigilante e gli ruba la pistola, poi fa fuoco sugli agenti. Colpito alla testa, è in fin di vita - facebook.com facebook

#Milano, sparatoria a #Rogoredo, in fin di vita un 30enne x.com