Questa mattina a Rogoredo si è verificata una sparatoria tra la polizia e un rapinatore. L’uomo, che avrebbe rubato una pistola a un vigilante, ha aperto il fuoco contro una volante intervenuta per fermarlo. Tre colpi sono stati esplosi, e l’agente colpito è ora in condizioni gravi. La polizia sta cercando di capire se ci siano altri coinvolti o motivi dietro questa rapina violenta.

Sparatoria tra la polizia e un rapinatore a Milano. È accaduto nel primo pomeriggio di domenica 1 febbraio in piazza Mistral. Un uomo, probabilmente di origine asiatica, dopo aver rubato la pistola a una guardia giurata che stava andando al lavoro, ha avuto un conflitto a fuoco con gli agenti che lo hanno intercettato in strada. Secondo le prime informazioni ha esploso almeno tre colpi contro i poliziotti, alcuni proiettili avrebbero colpito l’auto di servizio. A quel punto, gli agenti delle Uopi, le unità specializzate create all’indomani degli attentati al Bataclan, hanno risposto al fuoco ferendo in maniera molto seria l’uomo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Sparatoria tra polizia e rapinatore a Rogoredo: l'uomo è grave. "Aveva esploso tre colpi contro la volante che tentava di bloccarlo"

