Nole dopo la lite col compagno si spara in testa | donna in gravi condizioni
Un tragico incidente è accaduto nel torinese, a Nole, dove una donna ha tentato il suicidio in strada sparandosi in testa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sicurezza sul lavoro: attività sospesa a Latina Noleggio auto bloccato dopo controlli dei Carabinieri e Ispettorato del Lavoro. Link nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Nole, donna ferita in strada da un colpo di arma da fuoco. Si tratterebbe di un tentato suicidio dopo una lite. È stata trasportata in ospedale - Ferita, è stata soccorsa dai sanitari del 118 di Azienda zero, che l’hanno trasportata in codice rosso all’ospedale di Ciriè. Segnala torino.corriere.it
Grave in ospedale, si sarebbe sparata dopo lite con compagno - Una donna di 38 anni si sarebbe sparata dopo una lite col convivente, in strada in un paese del Torinese, davanti all'uomo. Da ansa.it
Nole, donna si spara in strada dopo una lite con il compagno - 30 di oggi una donna di 38 anni si è sparata un colpo di arma da fuoco in via Madonna della neve: l’episodio sarebbe avvenuto al culmine di una lite con ... Segnala msn.com