Nole dopo la lite col compagno si spara in testa | donna in gravi condizioni

Ildifforme.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tragico incidente è accaduto nel torinese, a Nole, dove una donna ha tentato il suicidio in strada sparandosi in testa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

nole dopo la lite col compagno si spara in testa donna in gravi condizioni

© Ildifforme.it - Nole, dopo la lite col compagno si spara in testa: donna in gravi condizioni

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

nole dopo lite compagnoNole, donna ferita in strada da un colpo di arma da fuoco. Si tratterebbe di un tentato suicidio dopo una lite. È stata trasportata in ospedale - Ferita, è stata soccorsa dai sanitari del 118 di Azienda zero, che l’hanno trasportata in codice rosso all’ospedale di Ciriè. Segnala torino.corriere.it

nole dopo lite compagnoGrave in ospedale, si sarebbe sparata dopo lite con compagno - Una donna di 38 anni si sarebbe sparata dopo una lite col convivente, in strada in un paese del Torinese, davanti all'uomo. Da ansa.it

nole dopo lite compagnoNole, donna si spara in strada dopo una lite con il compagno - 30 di oggi una donna di 38 anni si è sparata un colpo di arma da fuoco in via Madonna della neve: l’episodio sarebbe avvenuto al culmine di una lite con ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nole Dopo Lite Compagno