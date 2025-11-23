Donna accoltellata nel Napoletano davanti alla sua casa è in gravi condizioni
Una donna di 35 anni è stata accoltellata in varie parti del corpo da un uomo. E' accaduto poco fa a Qualiano (Napoli), nella zona del parco Cerqua, dove sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile di Giugliano in Campania. La vittima è ricoverata in gravi condizioni nell'ospedale di Giugliano. Non si conosce al momento l'identità dell'aggressore. In corso le indagini. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
News recenti che potrebbero piacerti
Donna accoltellata sul Grande Raccordo Anulare dall'ex marito: l'uomo catturato dalla polizia Vai su X
Chiama il 112 e avverte: "Ho ucciso mia sorella, l'ho accoltellata", accertamenti sulla donna morta. La vicenda nel Napoletano. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, 35enne accoltellata da un uomo davanti casa: è in pericolo di vita - I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania sono intervenuti intorno alle 21. Si legge su msn.com
Qualiano (Napoli), donna ferita a coltellate davanti a casa: ricercato un uomo - Una donna di 35 anni è stata accoltellata più volte nel piazzale di fronte alla sua abitazione nel parco Cerqua, a Qualiano, nel Napoletano. Lo riporta msn.com
Donna accoltellata a Qualiano: è in gravi condizioni - L'aggressione da parte di un uomo ancora non identificato. Si legge su rainews.it