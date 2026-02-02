Spalletti | Icardi? Goleador fantastico ma portava in spogliatoio cose extra campo

L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha commentato la presenza di Icardi nel suo ambiente: “Goleador fantastico, ma portava in spogliatoio cose extra campo...” La squadra ha poi festeggiato la vittoria a Parma, con Spalletti che ha elogiato i suoi giocatori: “Possiamo diventare una grande squadra. I ragazzi sono stati fantastici.”

"Siamo una squadra che vuole divertirsi giocando a calcio. Ogni partita è una tappa per portarci dietro delle cose", così Luciano Spalletti ha commentato il 4-1 della sua Juve a Parma ai microfoni di Dazn Poi, il mercato. "Di Icardi non posso che parlarne bene, ma questo non vuol dire che prenderemo Icardi. Lui mi ha dato una mano a livello di gol, ma poi portava nello spogliatoio anche altri problemi di famiglia. Era come se vivesse nello spogliatoio, ma aveva una finestra aperta su altri mondi. Presi una decisione forte nei suoi confronti. Ma lui è un ragazzo per bene, un ragazzo squisito e un goleador fantastico.

