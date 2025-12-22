De Paola, giornalista, ha commentato la recente vittoria della Juventus contro la Roma, sottolineando le qualità di Spalletti come allenatore. Ha evidenziato il suo ruolo non solo in campo, ma anche nello spogliatoio e nella comunicazione con i giocatori. Guardando la classifica, si può notare come la squadra abbia mostrato crescita e solidità sotto la sua guida, elementi che potrebbero essere determinanti per il proseguo della stagione.

De Paola, giornalista, ha rilasciato queste dichiarazioni sulla Juventus e su Luciano Spalletti dopo la vittoria contro la Roma. Ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Paolo De Paola ha detto la sua su Luciano Spalletti dopo la vittoria della Juventus contro la Roma. Le sue dichiarazioni. SPALLETTI – «Ha dimostrato di essere un maestro, non solo sul campo, non solo nello spogliatoio, ma anche nella comunicazione. È l’unico a livello altissimo a spiegare il calcio per come è. In conferenza stampa ha chiarito come la squadra non fosse ancora ad un certo livello, di come qualcuno non fosse in forma o addirittura di come lui stesso si annoi a vedere una squadra in difesa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - De Paola, parole al miele per Spalletti: «Ha dimostrato di essere un maestro in campo, nello spogliatoio e nella comunicazione. Guardando la classifica…»

