Milinkovic-Savic | | A Napoli per vincere qui lo spogliatoio è fantastico

Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Napoli, ha condiviso le sue impressioni sulla nuova avventura nel club partenopeo. In un’intervista a DAZN, ha sottolineato l’obiettivo di vincere e ha elogiato l’ambiente dello spogliatoio, definendolo “fantastico”. Le sue parole riflettono la volontà di integrarsi e contribuire al successo della squadra in una stagione importante.

Vanja Milinkovic-Savic, portiere partenopeo, ha rilasciato a DAZN alcune dichiarazioni sulla sua nuova esperienza in azzurro. “Se vuoi diventare un portiere di alto livello devi controllare tutto. Nel calcio moderno devi giocare 10-15 metri fuori dall’area, essere sempre dentro la partita e leggere ogni situazione. Io mi sento quasi un difensore centrale aggiunto. Non sono nato solo per parare, ero anche uno che voleva metterla dentro. Avevo quella cattiveria lì, ero un bomber vero, egoista, non passavo mai il pallone. Poi è scattato qualcosa dentro di me: ho scelto di proteggere, come nella vita. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Milinkovic Savic svela: «Voglia di vincere a Napoli? Certo, siamo tutti qua per vincere. Mio fratello? Un po' gli manca l'Italia…»

Milinkovic-Savic: «A Napoli per vincere. Mi sento un difensore aggiunto»

