Icardi si prepara alla Champions League | Abbiamo una squadra importante e una grande possibilità

Inter News 24 Icardi le parole del capitano alla vigilia di Galatasaray-Union Saint Gilloise: l’ex Inter si carica in vista della sfida di Champions. Mauro Icardi, attaccante argentino e capitano del Galatasaray, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del prossimo impegno di Champions League contro l’Union Saint Gilloise. Icardi ha espresso la sua fiducia nella squadra, sottolineando che il Galatasaray ha una grande possibilità di ottenere buoni risultati e di passare alla fase successiva della competizione. « Abbiamo una squadra importante. Abbiamo una grande possibilità di ottenere buoni risultati in Champions League e passare alla fase successiva. 🔗 Leggi su Internews24.com

