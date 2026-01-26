Kolo Muani torna alla Juve? Spunta il clamoroso scenario in casa bianconera | Spalletti ha fatto una richiesta precisa!
Si riaccende l’interesse di Juventus per Kolo Muani, secondo quanto riportato da Tuttosport. L’allenatore Spalletti avrebbe avanzato una richiesta chiara, in risposta al rallentamento nella trattativa per En-Nesyri. La situazione si sta evolvendo rapidamente, aprendo a possibili sviluppi nel mercato dei bianconeri. Ecco le ultime novità su un’eventuale riapertura di un’ipotesi di ritorno dell’attaccante alla Juventus.
Kolo Muani Juve, clamoroso Tuttosport: Spalletti ha chiesto il francese! Quali sono i possibili marginiSecondo quanto riportato da Tuttosport, l'allenatore della Juventus, Spalletti, avrebbe espresso interesse per Kolo Muani, attualmente in forza al PSG.
Kolo Muani può tornare alla Juventus? Ecco l’incredibile scenario svelato da Tuttosport: Spalletti non ha dubbi, le ultimissimeKolo Muani può tornare alla Juventus? Ecco l’incredibile scenario svelato da Tuttosport: Spalletti non ha dubbi, le ultimissime Il brusco rallentamento nella trattativa per En-Nesyri ha provocato una ... calcionews24.com
Kolo Muani torna alla Juventus, c’è l’accordo con il PSG: cosa manca per chiudere la trattativaIl PSG e la Juventus stanno limando i dettagli per il ritorno in Italia di Kolo Muani: trasferimento in prestito con obbligo di riscatto, l’investimento dei bianconeri sarà di circa 60 milioni. Leggi ... fanpage.it
