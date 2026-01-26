Kolo Muani torna alla Juve? Spunta il clamoroso scenario in casa bianconera | Spalletti ha fatto una richiesta precisa!

Si riaccende l’interesse di Juventus per Kolo Muani, secondo quanto riportato da Tuttosport. L’allenatore Spalletti avrebbe avanzato una richiesta chiara, in risposta al rallentamento nella trattativa per En-Nesyri. La situazione si sta evolvendo rapidamente, aprendo a possibili sviluppi nel mercato dei bianconeri. Ecco le ultime novità su un’eventuale riapertura di un’ipotesi di ritorno dell’attaccante alla Juventus.

Kolo Muani Juve, clamoroso Tuttosport: Spalletti ha chiesto il francese! Quali sono i possibili marginiSecondo quanto riportato da Tuttosport, l'allenatore della Juventus, Spalletti, avrebbe espresso interesse per Kolo Muani, attualmente in forza al PSG.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Kolo Muani e le voci sulla Juventus: la situazione al Tottenham, i rapporti con il PSG e la variabile Mathys Tel; E se il vice Yildiz fosse un cavallo di ritorno? Dall'estero: La Juve ripensa a Kolo Muani; Mateta come Kolo Muani, Comolli rompe gli indugi: la Juve ha un solo piano; Calciomercato Juventus, blitz con sorpresa su En-Nesyri. Kolo Muani, Tonali e le clamorose voci bianconere.

