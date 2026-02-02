Spalletti commenta dopo la partita contro il Parma, vinta dalla Juventus 4-1. Il tecnico toscano dice che i numeri possono ingannare e che è meglio non concentrarsi troppo su di essi. Parla anche di Yildiz, che deve essere valutato, e svela che al momento non cercano Icardi. Insomma, il tecnico non si sbilancia troppo e preferisce mantenere il focus sulla squadra.

Spalletti è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sfida tra Parma e Juventus, partita vinta 4-1 dai bianconeri. Ecco le sue dichiarazioni. Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sfida tra Parma e Juventus. Di seguito le sue parole. VITTORIA STRARIPANTE – « I numeri portano sulla cattiva strada, meglio non guardarli. Meglio valutare il comportamento reale dei calciatori » MCKENNIE E BREMER LO HANNO DEFINITO UNICO – « Se hanno detto così naturalmente fa piacere, per me diventa fondamentale avere un rapporto con una squadra che vuole giocare a calcio, che vuole divertirsi.

© Juventusnews24.com - Spalletti a DAZN: «I numeri portano sulla cattiva strada, meglio non guardarli. Yildiz da valutare. Icardi? Non vogliamo lui, potremmo anche stare così»

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha commentato recentemente a Dazn la scelta dei titolari, sottolineando la presenza di Kelly invece di Koopmeiners e la composizione di una rosa di 18 giocatori.

