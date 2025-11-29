Spalletti a DAZN | Vittoria meritata dopo il loro gol siamo stati al livello Juve Vlahovic si è stirato Yildiz? Lui è extra top

Juventusnews24.com | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spalletti a DAZN: le dichiarazioni del tecnico della Juventus al termine della partita disputata contro il Cagliari. Tutte le parole. Luciano Spalletti ha parlato a Dazn al termine di Juve Cagliari. PRESTAZIONE – « Siamo entrati in campo timidi, facendo cose scolastiche. Ci si aspettano cose migliori da gente come noi. Si aspettano cose migliori dall’allenatore e dai calciatori. Abbiamo perso una palla impossibile da perdere e abbiamo preso gol. A quel punto lì ci siamo reso conto di dover fare cose diverse. Abbiamo creato situazioni del livello Juve e fatto duetre giocate. Yildiz è quello che l’intuizione che spacca in due la partita che poi si è messa sui binari corretti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

spalletti a dazn vittoria meritata dopo il loro gol siamo stati al livello juve vlahovic si 232 stirato yildiz lui 232 extra top

© Juventusnews24.com - Spalletti a DAZN: «Vittoria meritata, dopo il loro gol siamo stati al livello Juve. Vlahovic si è stirato. Yildiz? Lui è extra top»

Altre letture consigliate

spalletti dazn vittoria meritataDAZN - Juventus, Spalletti: "Domenica partita a Napoli? Sono entusiasta di tornare lì, mi torneranno in mente numerosi ricordi" - Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Cagliari: "Inizialmente siamo stati troppo scolastici, dopo il gol ci siamo sciolti e abbiam ... Da napolimagazine.com

spalletti dazn vittoria meritataSpalletti a Dazn: "Siamo entrati in campo timidi, ci si aspettano cose migliori da noi. Yildiz? Livello super-top, extra-top" - Le sue parole: Partiamo dal suo arrivo allo stadio, l'abbiamo visto emozionato. Scrive tuttojuve.com

spalletti dazn vittoria meritataJuventus, Spalletti: "Yildiz livello super top, extra top. Vlahovic si è stirato, l'avevo preservato" - Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato a DAZN dopo la vittoria in rimonta sul Cagliari: ... Da calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Spalletti Dazn Vittoria Meritata