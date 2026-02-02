Spagna modificavano armi e le rivendevano in tutta Europa via internet | 2 arresti ad Almeria

Due persone sono state arrestate ad Almería, nel sud della Spagna, con l’accusa di aver modificato armi e rivendute in tutta Europa attraverso internet. La polizia ha intercettato le vendite online e sequestrato diverse armi. Gli uomini sono ora in attesa di essere ascoltati dal giudice.

Hanno venduto armi in tutta Europa attraverso internet. Per questo sono state arrestate due persone ad Almería, nel sud della Spagna. Gli indagati avevano realizzato un’officina clandestina all’interno di una fattoria di Portaloa, dove modificavano armi di segnalazione e di allarme per trasformarle in armi da fuoco. In totale sono state sequestrate 19 armi. I due arrestati usavano false identità per vendere armi online ed effettuare spedizioni in tutta Europa. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Spagna, modificavano armi e le rivendevano in tutta Europa via internet: 2 arresti ad Almeria Approfondimenti su Spagna Modificavano Armi Reclutavano minorenni su internet per uccidere e rubare: 193 arresti in tutta Europa Europol ha smantellato una vasta rete criminale che reclutava minorenni online per commissionare omicidi e furti, portando all’arresto di circa 193 persone in tutta Europa. Roma: smontavano e rivendevano ricambi auto rubate, 5 arresti A Roma, cinque persone sono state arrestate per aver smontato auto rubate e rivenduto i ricambi. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Spagna Modificavano Armi Spagna, modificavano armi e le rivendevano in tutta Europa via internet: 2 arresti ad Almeria(LaPresse) Hanno venduto armi in tutta Europa attraverso internet. Per questo sono state arrestate due persone ad Almería, nel sud della Spagna. stream24.ilsole24ore.com Il Teatro e l'Anfiteatro Romano di Mérida, in Spagna, rappresentano uno dei complessi archeologici più importanti e meglio conservati dell'Impero Romano. Situati nella città di Mérida (l'antica Emerita Augusta), capitale della provincia di Badajoz, questi monu - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.