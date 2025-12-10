Reclutavano minorenni su internet per uccidere e rubare | 193 arresti in tutta Europa

Europol ha smantellato una vasta rete criminale che reclutava minorenni online per commissionare omicidi e furti, portando all’arresto di circa 193 persone in tutta Europa. Questa operazione ha evidenziato un grave fenomeno di violenza e sfruttamento digitale, denunciando l’esistenza di un vero e proprio commercio di violenza orchestrato attraverso la rete.

Un vero e proprio commercio di violenza. Possiamo definire così la rete di crimini su commissione che è stata smontata dall’Europol con quasi 200 arresti in tutta Europa. Nel primo semestre di attività, la task force operativa Grimm ha portato a 193 il numero degli arresti effettuati nel Vecchio Continente, numeri che certificano una tendenza sempre più preoccupante: il ricorso al reclutamento di giovani per compiere atti violenti. Nel rapporto si sottolinea che la squadra “ha compiuto progressi significativi nei suoi primi sei mesi di attività, arrestando 193 persone e smantellando le reti criminali responsabili della crescita del fenomeno della violenza come servizio (VaaS)”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Reclutavano minorenni su internet per uccidere e rubare: 193 arresti in tutta Europa

