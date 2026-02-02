Space-out competition | la gara coreana dove vince chi riesce a non fare assolutamente nulla

In Corea del Sud, una gara insolita sta facendo parlare di sé. La Space-Out Competition sfida i partecipanti a rimanere immobili e in silenzio per 90 minuti, senza muoversi o parlare. È un modo curioso per riflettere su come impieghamo il nostro tempo e sul senso del lavoro. La competizione sta attirando l’attenzione, anche se sembra più una sfida di resistenza mentale che una vera gara.

In Corea del Sud è stata istituita una competizione che la dice lunga su come impieghiamo il nostro tempo e come viviamo il lavor: si chiama Space-Out Competition e ha un obiettivo semplice ma spiazzante: restare del tutto immobili, in silenzio, senza fare nulla per 90 minuti. Non sono ammessi smartphone o altre distrazioni, ma semplicemente la presenza. In un Paese come la Corea, noto per i suoi brutali ritmi lavorativi e un'idea di valore personale che fin troppo spesso coincide con la produttività, questa gara silenziosa ha iniziato a far sempre più rumore, spingendo le persone a chiedersi se davvero l'uomo sia nato per correre sempre senza sosta.

