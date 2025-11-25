Nulla da fare per San Giovanni Rotondo | ancora una volta non riesce ad eleggere un consigliere regionale

Non sono bastate, alla dirigente scolastica Maria Fiore, le 3.490 preferenze ottenute a San Giovanni Rotondo, ai fini dell'aggiudicazione di un seggio tra i banchi del Consiglio regionale. Prima dei non eletti del Partito Democratico, seconda soltanto al mister preferenze Raffaele Piemontese e a. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

