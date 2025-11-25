Nulla da fare per San Giovanni Rotondo | ancora una volta non riesce ad eleggere un consigliere regionale
Non sono bastate, alla dirigente scolastica Maria Fiore, le 3.490 preferenze ottenute a San Giovanni Rotondo, ai fini dell'aggiudicazione di un seggio tra i banchi del Consiglio regionale. Prima dei non eletti del Partito Democratico, seconda soltanto al mister preferenze Raffaele Piemontese e a. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Tre amici, mille risate, una storia che non conoscevamo davvero. Sophie Chiarello porta Aldo, Giovanni e Giacomo a fare quello che sanno fare meglio: essere se stessi. Il documentario #AttitudiniNessuna è un tuffo nel passato e un abbraccio al presente. Al c - facebook.com Vai su Facebook
"Abbiamo provato a fare come i campioni del mondo del 2006, tutto il giorno alla playstation!" Vai su X
Nulla da fare per San Giovanni Rotondo: ancora una volta non riesce ad eleggere un consigliere regionale - Maria Fiore sfiora l'elezione nel Partito Democratico: è la prima dei non eletti. Scrive foggiatoday.it
CHIESA San Giovanni Rotondo, presentato il programma dell’Avvento 2025 - Le iniziative si svolgeranno, come da tradizione, nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, cuore pulsante della vita religiosa. Da statoquotidiano.it
A San Giovanni Rotondo solidarietà e musica con il live 'Merry Christmas' di Karima - Anche quest’anno la Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo rinnova il suo impegno a favore delle famiglie del territorio con la terza edizione di ‘Natale col Cuore’, in programma lunedì ... Riporta foggiatoday.it