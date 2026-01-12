Imprenditrici parmigiane a Porto per il viaggio studio di Terziario Donna Confcommercio

Il 8 gennaio, una delegazione di 27 imprenditrici e professioniste di Parma e provincia ha raggiunto Porto, partecipando al viaggio studio organizzato dal Gruppo Terziario Donna Confcommercio Parma. L’iniziativa mira a favorire lo scambio di esperienze e approfondimenti nei settori commercio, turismo e servizi, offrendo alle partecipanti l’opportunità di confrontarsi e arricchirsi attraverso visite e incontri nella città portoghese.

Una delegazione composta da 27 imprenditrici e professioniste dei settori commercio, turismo e servizi di Parma e provincia è partita giovedì 8 gennaio da Linate alla volta di Porto, meta scelta quest’anno per il viaggio studio del Gruppo Terziario Donna Confcommercio Parma.A guidare la missione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: Terziario Donna di Confcommercio in campo sui social contro la violenza sulle donne Leggi anche: Terziario Donna di Confcommercio in campo sui social contro la violenza sulle donne La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Un treno da Spezia a Ventimiglia per connettere imprenditrici liguri e politica: l’iniziativa di Aidda - Liguria – Da Spezia a Ventimiglia, andata e ritorno, per far viaggiare le idee e le proposte delle donne imprenditrici: sabato primo marzo un intero vagone del treno regionale 3266/3372 sarà riservato ... ilsecoloxix.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.