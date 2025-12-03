Il liceo più performante d' Italia è a Padova Il miglior liceo di Roma è il Visconti a Mi

AGI - A Roma, l'" Ennio Quirino Visconti " si conferma il miglior  Liceo Classico  della Capitale, replicando il primato dello scorso anno. A Milano, invece, il " Giovanni Berchet " supera il " Sacro Cuore " e conquista la vetta della classifica. Ma la  scuola  più performante in assoluto del nostro Paese si trova in Veneto, precisamente in provincia di Padova: è il  liceo Giovanni Battista Ferrari di Este. A rivelarlo è la nuova edizione 2025 della piattaforma digitale gratuita  Eduscopio.it  della  Fondazione Agnelli  (www.eduscopio.it), che ogni anno rileva gli istituti - categorizzati tra  licei,  istituti tecnici  e  istituti professionali  - che mettono nelle mani degli studenti i  diplomi  più "pesanti", sia per chi punta alla  laurea  sia per chi guarda subito al  lavoro. 🔗 Leggi su Agi.it

