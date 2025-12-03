Il liceo più performante d' Italia è a Padova Il miglior liceo di Roma è il Visconti a Mi
AGI - A Roma, l'" Ennio Quirino Visconti " si conferma il miglior Liceo Classico della Capitale, replicando il primato dello scorso anno. A Milano, invece, il " Giovanni Berchet " supera il " Sacro Cuore " e conquista la vetta della classifica. Ma la scuola più performante in assoluto del nostro Paese si trova in Veneto, precisamente in provincia di Padova: è il liceo Giovanni Battista Ferrari di Este. A rivelarlo è la nuova edizione 2025 della piattaforma digitale gratuita Eduscopio.it della Fondazione Agnelli (www.eduscopio.it), che ogni anno rileva gli istituti - categorizzati tra licei, istituti tecnici e istituti professionali - che mettono nelle mani degli studenti i diplomi più "pesanti", sia per chi punta alla laurea sia per chi guarda subito al lavoro. 🔗 Leggi su Agi.it
