Sorloth Juve Raspadori complica i piani di Comolli? L’Atletico Madrid potrebbe prendere questa decisione sul norvegese Le ultimissime
Le recenti voci di mercato segnalano un interesse della Juventus per Sorloth, il giocatore norvegese. Tuttavia, l’Atletico Madrid potrebbe decidere di non cedere il calciatore, complicando le trattative. La situazione rimane in evoluzione, soprattutto in seguito alle questioni legate a Raspadori e alle strategie delle due società. Di seguito, le ultime novità su questa possibile operazione di mercato.
Sorloth Juve, il norvegese è un obiettivo dei bianconeri. Ma l’Atletico potrebbe non aprire alla cessione dopo l’addio di Raspadori. Sorloth Juve è un tema che resta uno dei più caldi in vista del mercato di gennaio. L’attaccante norvegese, classe 1995, attualmente in forza all’Atletico Madrid e punto fermo della nazionale scandinava, è considerato uno dei profili ideali per rinforzare un reparto offensivo che, fino a questo momento, fatica a trovare continuità sotto porta. Sorloth è una pista concreta per il mercato invernale, soprattutto perché le caratteristiche del centravanti sembrano sposarsi con le esigenze tattiche dei bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Hojbjerg Juve, doccia gelata da Marsiglia: il club francese ha preso questa decisione sul centrocampista che piace a Comolli! Ultimissime
Leggi anche: Raspadori Juve, bianconeri ancora in corsa per l’attaccante dell’Atletico Madrid? Cosa filtra sul futuro e le possibili mosse per gennaio
Calciomercato live: la Roma aspetta Raspadori, Frattesi si avvicina al Galatasaray, Juventus su Sorloth - Calciomercato live, le trattative di oggi lunedì 5 gennaio 2026: Roma, in giornata è attesa la risposta di Raspadori. ilgazzettino.it
Sorloth, Juve interessata, ma l'Atletico valuta il da farsi - Alexander Sorloth, attaccante classe 1995 dell'Atletico Madrid e della nazionale norvegese, resta tra i preferiti della Juventus per rinforzare a gennaio un attacco che non sta decollando. tuttojuve.com
Juve, scatta la ricerca di un centravanti: Schjelderup e Sorloth nel mirino - La partita con il Lecce ha aperto lo squarcio offensivo senza Dusan Vlahovic, ora la Juve valuta un innesto in avanti: deludono David e Openda. msn.com
Live Calciomercato: la Roma aspetta Raspadori, Frattesi si avvicina al Galatasaray, Juventus su Sorloth - facebook.com facebook
#Juventus is not interested in #Dovbyk, while #Sorloth is not a feasible name for January and Darwin #Nunez won't move from #AlHilal. At the moment there is no intention of signing another center forward in this mercato session. @OggiSportNotiz2 [ @michel x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.