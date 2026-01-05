Le recenti voci di mercato segnalano un interesse della Juventus per Sorloth, il giocatore norvegese. Tuttavia, l’Atletico Madrid potrebbe decidere di non cedere il calciatore, complicando le trattative. La situazione rimane in evoluzione, soprattutto in seguito alle questioni legate a Raspadori e alle strategie delle due società. Di seguito, le ultime novità su questa possibile operazione di mercato.

Sorloth Juve, il norvegese è un obiettivo dei bianconeri. Ma l’Atletico potrebbe non aprire alla cessione dopo l’addio di Raspadori. Sorloth Juve è un tema che resta uno dei più caldi in vista del mercato di gennaio. L’attaccante norvegese, classe 1995, attualmente in forza all’Atletico Madrid e punto fermo della nazionale scandinava, è considerato uno dei profili ideali per rinforzare un reparto offensivo che, fino a questo momento, fatica a trovare continuità sotto porta. Sorloth è una pista concreta per il mercato invernale, soprattutto perché le caratteristiche del centravanti sembrano sposarsi con le esigenze tattiche dei bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Sorloth Juve, Raspadori complica i piani di Comolli? L’Atletico Madrid potrebbe prendere questa decisione sul norvegese. Le ultimissime

