Frattesi irrompe l’Atletico Madrid | per Romano è atteso un tentativo in queste ore

Davide Frattesi si trova al centro di un’operazione di mercato che tiene banco in queste ore. L’Atletico Madrid ha fatto un passo concreto per portarlo via dalla Roma, e ora si aspetta una risposta ufficiale. La società spagnola ha manifestato il suo interesse e sta cercando di accelerare le trattative. La Roma, dal canto suo, valuta le offerte ma non ha ancora preso una decisione definitiva. La situazione resta in evoluzione, con il futuro di Frattesi che potrebbe cambiare in modo rapido.

Frattesi Atletico. Il futuro di Davide Frattesi resta uno dei dossier più delicati del mercato di gennaio. La sua permanenza all' Inter non è affatto garantita e, come riportato nelle ultime ore, due club stanno osservando con attenzione la situazione del centrocampista nerazzurro, pronto a valutare nuove opportunità per trovare maggiore spazio e continuità. A fare il punto è stato Fabrizio Romano, partendo dal contesto che riguarda l' Atletico Madrid. " È importante dire che l'Atletico ci ha provato per Goretzka ma non ci è riuscito, Kompany ha voluto tenerlo e quindi lascerà il Bayern a zero a giugno ", spiega.

