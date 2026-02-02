Sopralluogo dei vigili del fuoco dopo la voragine nel cortile della scuola

Dopo la voragine nel cortile, i vigili del fuoco hanno effettuato un sopralluogo alla scuola Linguiti dell’istituto Giovanni Pascoli. I tecnici hanno verificato che non ci sono rischi strutturali e il liceo rimane aperto come sempre. Nessun pericolo per studenti e insegnanti, mentre si valuta l’origine del crollo.

Nessun pericolo strutturale al plesso Linguiti dell'istituto comprensivo Giovanni Pascoli di Aversa che resta, dunque, regolarmente aperto. Nella giornata di oggi, lunedì 2 febbraio, i vigili del fuoco e personale dell'ufficio tecnico hanno effettuato un sopralluogo alla scuola in seguito alla nuova voragine che si è aperta nei giorni scorsi e che ha interessato anche una porzione del muro perimetrale dell'istituto. Un cedimento che non interessa l'area frequentata dagli alunni e dove si svolgono le lezioni che quindi dovrebbero proseguire regolarmente.

