Frana a Niscemi il sopralluogo aereo dei vigili del fuoco

La frana a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, è stata oggetto di un sopralluogo aereo da parte dei vigili del fuoco. Questo intervento permette di valutare l’entità del fenomeno e di pianificare eventuali azioni di messa in sicurezza. Le immagini raccolte sono fondamentali per un’analisi dettagliata e per garantire la tutela dei residenti e dell’ambiente.

Le immagini del sopralluogo aereo dei vigili del fuoco sulla frana a Niscemi in provincia di Caltanissetta. Il cedimento del terreno è iniziato domenica 25 gennaio dopo la violenta ondata di maltempo che ha interessato l'isola. Decine di case inagibili, strade e terreni trascinati via. Sono circa 1.500 gli abitanti sfollati. Si aggrava la situazione a Niscemi, dove il fronte della frana continua ad allargarsi. Niscemi, frana nel quartiere Sante Croci: circa 500 evacuazioni e attivazione del sistema di Protezione civile regionale. Sicilia, dopo il ciclone Harry la frana di Niscemi. Frana a Niscemi, il sindaco agli abitanti: State a casa. Il comune siciliano di Niscemi è parzialmente isolato a causa di due frane successe negli ultimi 10 giorni. Frana di Niscemi, la spiegazione del geologo Giuseppe Collura: «Fenomeno in evoluzione, case probabilmente demolite». Situazione sempre più difficile a Niscemi in Sicilia, nelle ultime ore il fronte della frana che ha costretto a sfollare oltre mille persone, si è allargato fino ad una ampiezza. Ciciliano: 'A Niscemi la frana è attiva e la situazione critica'. Il capo del dipartimento della protezione civile nazionale: 'Sopralluogo con componente scientifica del centro di competenza'. Il geologo: 'La frattura è destinata ad avanzare. L'assetto verticale del. Oltre 1500 gli sfollati a Niscemi per la grande frana. A Niscemi si allarga il fronte della frana, 1500 sfollati. Tensione a Minneapolis: giallo su ICE a Milano Cortina. Giorno della memoria, il ricordo dei sopravvissuti.

