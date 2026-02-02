Aversa voragine nel cortile della scuola | eseguiti interventi di ripristino ma tra i genitori c’è preoccupazione

Questa mattina i tecnici hanno completato i lavori di riparazione nel cortile della scuola elementare Linguiti di Aversa. La voragine aperta qualche giorno fa aveva messo in allarme genitori e insegnanti, che temevano rischi per gli studenti. Ora, l’area è stata messa in sicurezza, anche se la preoccupazione tra i genitori resta alta.

Una voragine di dimensioni importanti si è aperta nel cortile della scuola elementare Linguiti, riaccendendo i timori sulla sicurezza dell'istituto di via De Chiara, ad Aversa. La notizia si è appresa nel corso del weekend. L'edificio scolastico era già stato interessato in passato da problemi strutturali e, negli ultimi giorni, una parte del muro perimetrale è improvvisamente crollata. I detriti, secondo quanto emerso, sarebbero finiti all'interno del cortile di un'abitazione adiacente alla scuola. L'area è stata immediatamente isolata con nastro da cantiere, per evitare rischi e impedire che qualcuno potesse farsi male.

Tornado ai fatti odierni, la neo-buca, di dimensioni importanti, si sarebbe ampliata ulteriormente. La situazione è precipitata quando anche parte del muro perimetrale dell'istituto scolastico è ...

