Sondrio | violenta lite in via De Simoni 35enne finisce in ospedale

Questa pomeriggio a Sondrio, in via De Simoni, due uomini si sono affrontati in una lite violenta poco prima delle 18. I motivi dello scontro sono ancora da chiarire, ma durante la colluttazione uno dei due è rimasto ferito e trasportato in ospedale. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire cosa abbia scatenato questa rissa.

Violenta lite oggi pomeriggio pochi minuti prima delle 18 in via De Simoni a Sondrio: due uomini, infatti, per ragioni in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, sono venuti alle mani. Subito altre due persone che si trovavano nelle vicinanze sono intervenute, cercando di dividere i due contendenti e di riportare la calma. Sono state avvisate anche le forze dell'ordine e sul posto sono giunte due volanti di polizia. Allertati anche i soccorsi con un'ambulanza che è arrivata in codice giallo in via De Simoni e ha poi trasportato uno dei due protagonisti della lite, un ragazzo di 35 anni, all'ospedale del capoluogo in codice verde.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Approfondimenti su Sondrio Lite

Nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 gennaio, a Montecampione, una lite tra due ragazzi uscendo da un locale si è trasformata in una colluttazione con calci e pugni.

