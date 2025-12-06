Lite domestica finisce in tragedia | un colpo al volto uccide un 35enne arrestato un uomo

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il dramma nella serata a Salerno. Una violenta discussione tra due amici si è trasformata in una tragedia mortale. Nel corso della serata di ieri, 5 dicembre, a Salerno, un uomo avrebbe colpito al volto un amico di 35 anni, causandone la morte immediata. Per questo è stato arrestato con l’accusa di omicidio preterintenzionale. L’intervento dei carabinieri e l’arresto. Nelle prime ore di questa mattina, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Salerno, insieme ai militari della Stazione di Salerno Mercatello, hanno eseguito l’arresto di L.F., ritenuto responsabile dell’accaduto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Lite domestica finisce in tragedia: un colpo al volto uccide un 35enne, arrestato un uomo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Gli ultimi sviluppi sull'episodio che si è consumato nella serata di ieri in via Trieste, dove una lite domestica è sfociata in violenza - facebook.com Vai su Facebook

Napoli, 35enne muore in ambulanza dopo essere stato colpito dal taser. Lite domestica finisce in tragedia - È morto in ambulanza a Napoli un uomo di 35 anni, mentre veniva trasportato in ospedale, dopo essere stato colpito con un taser dai Carabinieri, che - Come scrive affaritaliani.it

Salento, lite per gelosia finisce nel sangue: uomo accoltella la moglie alla schiena - Tragedia sfiorata ieri a Veglie: una donna è stata accoltellata alla schiena dal marito dopo una lite domestica. Segnala quotidianodipuglia.it

Milano, lite familiare finisce in tragedia: uccide il cognato a coltellate. Arrestato un 29enne ecuadoriano - Nella notte i carabinieri Milano Vigentino e del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in piazzale Ferrara, dove hanno arrestato un 29enne ecuadoriano, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, con ... Lo riporta affaritaliani.it

Napoli, lite familiare finisce in tragedia: moglie uccide il marito. Arrestata - A Napoli, nel quartiere Pendino (rione Forcella), questa notte - Si legge su ilgiornale.it

Lite di coppia finisce in tragedia: 53enne ucciso a coltellate dalla moglie - Due coltellate al petto, un’aggressione improvvisa che non ha lasciato scampo a Gheorghe Zavate, 53 anni, morto poco dopo il ricovero in ospedale. Si legge su rainews.it

Lite per un’eredità finisce nel sangue a Pinerolo: sorella pestata, fratello arrestato per tentato omicidio - Intervento decisivo di una vicina evita il peggio: la 63enne ricoverata, il 60enne rintracciato e portato in carcere ... Da giornalelavoce.it