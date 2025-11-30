Sondaggio Ipsos salgono Pd e Lega | tutti i dati

Salgono Pd e Lega, scende Forza Italia. Lo rileva l'ultimo sondaggio Ipsos condotto da Nando Pagnoncelli il 27 novembre 2025, appena dopo le elezioni regionali in Veneto, Puglia e Campania. Per quel che riguarda le intenzioni di voto, Fratelli d'Italia è stabile al primo posto con il 28 per cento, esattamente come il mese precedente. Al secondo posto il Partito democratico, che ha registrato un +0,7 arrivando al 21,6 per cento. Segue il Movimento 5 stelle, al 13,5 per cento senza variazioni. Al quarto posto torna la Lega, che ha controsorpassato Forza Italia crescendo di quasi un punto percentuale (+0,9) e raggiungendo l'8,9 per cento.

