Sondaggio Swg calano i consensi per Meloni e Conte | Pd e Lega i partiti che crescono di più

Secondo l'ultimo sondaggio Swg, i consensi per Meloni e Conte registrano una leggera diminuzione, mentre il Partito Democratico e la Lega mostrano segni di crescita. Anche Forza Italia e Alleanza Verdi-Sinistra registrano piccoli incrementi, evidenziando uno scenario politico in evoluzione.

Calano Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle (-0,2%), crescono Partito Democratico e Lega (+0,3%), ma anche Forza Italia (+0,2%) e Alleanza Verdi-Sinistra (+0,1%). Lo rivela il sondaggio di Swg per il TgLa7 di lunedì 15 dicembre. Il partito di Giorgia Meloni resta di gran lunga il primo partito al 31%, mentre quello di Elly Schlein resta distante: 22,3%. Seguono il Movimento 5 stelle al 12,8%, la Lega all’8,4%, Forza Italia all’8,1% e Avs al 6,8%. In calo i partiti minori: Azione -0,2%, Italia Viva, Noi Moderati e Altre Liste -0,1%. Stabile +Europa. Aumenta del 2% il numero delle persone che non si esprimono. Open.online Ultimi sondaggi, FdI ancora in calo Sondaggi politici: in calo sia Fratelli d'Italia che M5S, sale il PD - Il sondaggio SWG del 15 dicembre vede un calo sia per FdI che per il M5S: sale il Partito Democratico, bene gli altri partiti del centrodestra ... it.blastingnews.com

Sondaggi politici: calano Fdi e Pd, M5s guadagna terreno - È questa la fotografia del sondaggio Swg per il Tg La7 relativo alle intenzioni di voto in caso di el ... globalist.it

Sondaggio Youtrend per Sky tg24: rispetto alla rilevazione del 3 novembre, calano FdI (27,8%, -0,7), Lega (7,8%, -0,5), FI (7,6%, -0,4) e Azione (3,9%, -0,9), mentre risultano in crescita soprattutto il PD (22,1%, +1,0) e +Europa (2,8%, +1,3). Più stabili il Movi - facebook.com facebook

Secondo un nostro #sondaggio nazionale, il 53% degli italiani è contrario al fatto che i governi spesso provino a cambiare la legge elettorale in vista delle elezioni. I contrari calano al 31% tra gli elettori di centrodestra, mentre salgono all’81% tra quelli del cam x.com