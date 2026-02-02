A Torino, la polizia ha arrestato tre persone con l’accusa di aver partecipato a scontri con le forze dell’ordine durante una protesta. C’è stata una forte presenza di agenti, e almeno cento sono rimasti feriti nel corso degli scontri. I poliziotti hanno denunciato ventisette antagonisti, ma gli arresti sono stati pochi rispetto alle violenze registrate. Le forze dell’ordine mostrano amarezza, mentre la tensione resta alta in città.

nostro inviato a Torino Cento agenti feriti, ventisette antagonisti denunciati, soltanto tre arresti. Il bilancio del day after appare sproporzionato. Askatasuna e compagni hanno messo a ferro e fuoco una città. "Non è facile prenderli, la nostra esigenza era il contenimento", dicono fonti della questura torinese. Vero. I sindacati, specie il Siulp, non nascondono l'amaro in bocca. Stefano Paoloni, segretario del Sap, è netto al Tg1: "Gli uomini delle forze dell'ordine non sono bersagli mobili o carne da macello. Di fronte a queste vili aggressioni serve una risposta ferma e decisa". Stessi toni anche da un'altra sigla: "A fronte di circa trenta persone accompagnate in questura, nonostante lo stato di guerriglia che il dispositivo stava contenendo, l'arresto è scattato per sole tre persone", premettono dal Siulp. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Solo tre arresti per la guerriglia. L'amarezza delle forze dell'ordine

#Askatasuna- Torino || Giorgia Meloni si trova all'ospedale Molinette di Torino, dove visita l'agente di polizia ferito durante gli scontri di ieri.

