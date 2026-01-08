Attentati esplosivi a Latina | blitz delle forze dell’ordine Quattro arresti

Quattro persone sono state arrestate questa mattina a Latina nell'ambito di un’operazione delle forze dell’ordine, che ha portato all’esecuzione di provvedimenti di custodia cautelare. L’intervento, condotto dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri, è legato a indagini sugli attentati esplosivi nella zona. L’attività dimostra l’attenzione delle autorità nel garantire la sicurezza pubblica e affrontare situazioni di rischio.

Questa mattina la Polizia di Stato di Latina e il Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina stanno dando esecuzione a quattro provvedimenti di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti soggetti. Gli indagati sono ritenuti, a vario titolo, responsabili degli attentati dinamitardi e incendiari che hanno colpito il capoluogo pontino negli ultimi mesi. Danni a edifici e veicoli, cresce l'allarme sociale. Gli episodi contestati avrebbero provocato danni a edifici residenziali e veicoli, alimentando forte allarme sociale e determinando, secondo quanto riferito, un grave pericolo per la pubblica incolumità.

Attentati dinamitardi a Latina, blitz di polizia e carabinieri: 4 arresti - Quattro arresti, eseguiti nelle ultime ore, segnano una svolta nell’inchiesta sugli attentati dinamitardi e incendiari che negli ultimi m ... msn.com

Nuovo attentato esplosivo, bomba carta devasta un’auto al Nicolosi - L’episodio prima dell’alba in via Corridoni, l’ordigno acceso all’interno di una vettura in sosta che appartiene a un romeno di 45 anni. latinaoggi.eu

