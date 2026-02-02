snowboard regole e programma alle olimpiadi di milano cortina

Questa volta le Olimpiadi di Milano-Cortina portano anche lo snowboard, uno sport nato negli anni ’60 in America e arrivato alle Olimpiadi nel 1998. L’Italia punta forte sulle medaglie, con Michela Moioli e Maurizio Bormolini in prima fila. La squadra azzurra è determinata a fare bene in vista del 2026.

Nato negli Stati Uniti nel cuore degli anni 60 sull’onda del cambiamento sociale e la ricerca di una maggiore libertà di espressione, lo snowboard ha debuttato nel programma olimpico a Nagano 1998. Le gare di quell’edizione erano lo slalom gigante e l’halfpipe. Quattro anni più tardi, in occasione di Salt Lake City 2002, viene inserito lo slalom gigante parallelo. A Torino 2006 ha fatto il suo esordio ufficiale lo snowboard cross, a Sochi 2014 lo slopestyle e a Pyeongchang 2018 il big air. L’ultimo evento aggiunto è stato lo snowboard cross a squadre miste a Pechino 2022. Nel 2026 le gare saranno le stesse degli ultimi Giochi (gigante parallelo, snowboard cross, halfpipe, slopestyle, big air maschili e femminili più lo snowboard cross a squadre miste, per un totale di 11 medaglie) e si disputeranno a Livigno, in Valtellina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

