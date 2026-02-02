bob regole e programma alle olimpiadi di milano cortina

La gara di bob alle Olimpiadi di Milano-Cortina si avvicina. La Germania si prepara a dominare anche questa volta, con i suoi equipaggi che sono considerati i più forti. La disciplina, nata in Nordamerica e sviluppata sulle Alpi svizzere all'inizio del Novecento, resta una delle protagoniste delle competizioni invernali.

Sport antichissimo, gli storici lo fanno risalire alle pratiche quotidiane dei nativi americani, che soprattutto nelle terre dell'attuale Canada lo usavano (slitta carenata con legni e arbusti) come mezzo di spostamento lungo i pendii innevati e ghiacciati. Ha trovato la sua dimensione moderna sulle Alpi svizzere (a St.Moritz nasce il primo club e si disputano le prime gare sul finire dell'Ottocento) e austriache (a inizio Novecento i primi campionati ufficiali). Il bob compare nel programma olimpico invernale sin dalla prima edizione di Chamonix, nel 1924, con gare per equipaggi di quattro componenti, ma bisognerà attendere il 2002 perché anche le donne possano gareggiare ai Giochi (dal 2022 le donne gareggiano anche in singolo); la disciplina non venne inclusa nel programma dell'Olimpiade 1960. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

