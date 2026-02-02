In un libro recente, si spiega come riconoscere un narcisista patologico in modo semplice e diretto. L’autore descrive 13 mosse che queste persone usano per manipolare gli altri, spesso senza che se ne accorgano. Se vi sentite a disagio davanti a comportamenti strani o richieste strane, potrebbe essere un segnale che state cadendo in una trappola. La psicologia nera si nasconde dietro a queste tecniche di manipolazione, e conoscere i metodi può aiutare a proteggersi.

“Se vi è capitato di sentirvi a disagio di fronte a un atteggiamento o a una richiesta – nelle relazioni, sul lavoro, ovunque – senza capirne davvero la ragione, è piuttosto probabile che vi siate trovati ad affrontare una tecnica di manipolazione”. Esperta di fama internazionale di linguaggio del corpo, comunicazione non verbale e psicologia della leadership, con consulenze del più alto livello in tutto il mondo, Lena Sisco spiega che è più comune di quanto si pensi imbattersi in quella branca della manipolazione mentale che gli studiosi definiscono psicologia nera. “Si tratta dell’uso strategico di tattiche psicologiche per sfruttare, controllare e danneggiare gli altri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Smascherare un narcisista patologico in 13 mosse. “Il potere della psicologia nera” svela come proteggersi da soprusi, raggiri, trame e violenze

Approfondimenti su Narcisismo Patologico

I recenti casi di truffe agli anziani, registrati tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026, evidenziano un aumento di questi episodi in Italia.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Narcisismo Patologico

Narcisismo sano e narcisismo patologico: le differenzeLa rubrica della psicoterapeuta Francesca Saccà. Queste due categorie vanno ben distinte The post Narcisismo sano e narcisismo patologico: le differenze appeared first on Tempostretto. msn.com

Come si diventa narcisisti patologici: la psicologa spiega Fragilità precoce e mancato riconoscimentoNarcisista, un termine che richiama nell'immaginario collettivo arroganza, egocentrismo o manipolazione. Quante volte negli ultimi anni questo termine è stato utilizzato e abusato, per indicare ... fanpage.it

Il senso di colpa è una delle emozioni più frequenti nella fase post scarto del narcisista Nel videocorso “Come Superare lo Scarto del Narcisista” ti guido in un’analisi approfondita del meccanismo dello ”scarto” operato dal narcisista ai danni della vittima e - facebook.com facebook