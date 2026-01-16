Nel nuovo saggio, Manfred Kets de Vries analizza il narcisismo nella leadership e propone strategie per riconoscerlo e gestirlo nei contesti organizzativi. Nel suo nuovo saggio Il leader narcisista, Manfred Kets de Vries affronta uno dei temi più urgenti della contemporaneità: l’ascesa del narcisismo nei contesti di potere. In una società dominata da consumismo, competizione e individualismo, la glorificazione di sé diventa terreno fertile per personalità che vivono il mondo come una sfida continua tra “vincenti” e “perdenti”, dove perdere non è contemplato. Partendo dal mito di Narciso, Kets de Vries – tra i massimi studiosi mondiali di leadership – analizza le molteplici forme in cui il narcisismo può manifestarsi e influenzare il comportamento di chi guida gruppi, aziende e istituzioni. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Il leader narcisista”: capire e gestire il potere dell’ego

Sta arrivando un nuovo titolo imperdibile sul mondo della leadership e della psicologia del potere! Dal 23 gennaio 2026 sarà disponibile in libreria “Il leader narcisista. - facebook.com facebook