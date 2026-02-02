slittino regole e programma alle olimpiadi di milano cortina

La preparazione italiana per le Olimpiadi di Milano-Cortina entra nel vivo con la squadra di slittino. Fischnaller, uno dei nomi più esperti, guida il gruppo insieme al leggendario Zoeggeler, che lavora per ottenere il massimo risultato. La Germania, invece, resta la squadra da battere, forte di una lunga tradizione e di una supremazia consolidata in uno sport antico quasi mille anni.

Le radici dello slittino sono antichissime, risalgono a oltre 1200 anni fa in Scandinavia, dove rudimentali slitte di legno venivano utilizzate per trasportare persone e cose. Le prime gare vengono organizzate nella svizzera Davos a fine Ottocento, mentre la codifica delle regole e l'istituzione delle prime federazioni prende il primo ventennio del Novecento tra Germania e Francia. I primi Mondiali si disputano a Holmenkollen nel 1955, mentre nove anni dopo a Innsbruck lo slittino entra ufficialmente nel programma olimpico. Questo sport è altamente spettacolare per la velocità impressionante con cui le slitte possono percorrere la pista di gara, di lunghezza compresa tra i 1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

