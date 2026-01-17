Infortunati Napoli Mazzocchi rassicura | l’aggiornamento su Politano e Rrahmani

Dopo la partita Napoli-Sassuolo, Pasquale Mazzocchi ha rilasciato un intervento in conferenza stampa, offrendo aggiornamenti sugli infortunati Politano e Rrahmani. L’occasione ha permesso di fare il punto sulle condizioni dei giocatori e sui prossimi sviluppi, fornendo chiarezza ai tifosi e all’ambiente azzurro. Ecco le ultime notizie e le dichiarazioni del difensore riguardo lo stato di salute dei compagni.

Al termine di Napoli-Sassuolo, Pasquale Mazzocchi ha parlato in conferenza stampa per analizzare il successo azzurro e chiarire alcuni temi. Tra prestazione, spirito di squadra e rapporto con i tifosi, il laterale del Napoli ha soprattutto rassicurato l'ambiente sulle condizioni di Matteo Politano e Amir Rrahmani, usciti acciaccati. Un passaggio importante in una fase delicata della stagione, con il gruppo chiamato a dare continuità e solidità. Le condizioni di Politano e Rrahmani. Il tema più atteso riguarda gli infortuni. Mazzocchi ha scelto parole semplici ma rassicuranti, spegnendo sul nascere possibili allarmismi.

Il Napoli soffre e nonostante tre azzurri infortunati riesce a battere di misura il Sassuolo Scopri top e flop degli uomini di Conte su CalcioNapoli1926.it cliccando sul link nel primo commento - facebook.com facebook

