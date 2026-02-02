Sistema di abusi sessuali on demand Pagavano per vedere via webcam le violenze su bambini

La polizia di Milano ha smantellato un giro di abusi sessuali online su minori. Sei persone sono state indagate, due arrestate, nell’ambito di un’operazione che ha portato alla scoperta di un sistema in cui si pagava per vedere violenze su bambini via webcam. L’indagine, coordinata dalla procura e dal centro nazionale contro la pedopornografia, ha rivelato un fenomeno di violenza “a distanza” chiamato “live distant child abuse”.

Maxi operazione per la pedopornografia on line a Milano. Sono sei persone indagate, di cui due arrestate, nell'ambito di una complessa indagine della polizia di Stato, della procura di Milano e del centro nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online della Polizia, per violenza sessuale "a distanza" a danni di minori, fenomeno noto come " live distant child abuse ". Si tratta di abusi sessuali su commissione, a distanza: clienti, anche italiani, pagavano delle piccole somme per vedere a distanza, tramite webcam, le violenze commesse da intermediari presenti fisicamente accanto alle vittime, i cosiddetti “trafficker” o “vendor". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sistema di abusi sessuali on demand. "Pagavano per vedere via webcam le violenze su bambini" Approfondimenti su Milano Pedopornografia Pedofilia, abusi sessuali via chat. "Riprese e messe on line violenze su bambini di 2 anni" La polizia di Milano ha smantellato una rete di pedofilia online coinvolgente sei persone, di cui due in carcere. Il sindaco-medico di Rivolta d’Adda Giovanni Sgroi accusato di abusi e violenze sessuali getta la spugna e dà le dimissioni Il sindaco di Rivolta d’Adda, Giovanni Sgroi, si è dimesso dalle sue cariche in seguito alle accuse di abusi e violenze sessuali rivoltegli a maggio scorso. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Milano Pedopornografia Argomenti discussi: Reati sessuali con l’AI: regole inadeguate e piattaforme complici; Indagine Ue su X per i deepfake sessuali di Grok: Forma violenta e inaccettabile di degradazione; Haiti: allarme Msf, triplicati gli abusi sessuali a Port-au-Prince; Ue, nuova indagine su X per i deepfake sessuali di Grok. Andrea travolto da nuova accusa di sfruttamento sessuale, Palazzo reale trema.Nuove ombre su Andrew Mountbatten-WindsorLa nuova accusatrice e il ruolo di Jeffrey EpsteinUna nuova donna, rimasta anonima, ha accusato Andrew Mou ... assodigitale.it Violenze sessuali, silenzi e potere: l’ombra del sistema di abusi del cinema sul festival di CannesIl festival di Cannes deve essere il luogo dove si rovesciano le mentalità sulle violenze sessiste e sessuali nel cinema. La deputata francese Sandrine Rousseau, che ha presieduto la commissione ... quotidiano.net Sono impegnata da oltre 15 anni nel cinema indipendente e ho dedicato altri 15 anni al teatro danza. Posso dire con franchezza che il sistema del mainsteam italiano è un sistema pieno di mafia e abusi di potere. Uomini e donne molto noti che hanno fatto del x.com L’ex tronista ha denunciato i presunti abusi subiti dal conduttore Mediaset ed è stato sentito come testimone dai titolari dell’inchiesta: “Sistema Signorini Non lo so, parlo per me” facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.