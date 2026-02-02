Siria | le forze governative entrano nella città di Hassake controllata dai curdi

Le forze siriane sono entrate in città Hassaké, controllata dai curdi nel nord-est della Siria. L’ingresso avviene dopo un accordo tra il governo di Damasco e le milizie curde, che si sono trovate a collaborare per riprendere il controllo di alcune aree chiave. La notizia ha sorpreso molti, perché fino a poco tempo fa le due parti erano su fronti opposti. Ora, con questa mossa, si apre una nuova fase nelle dinamiche di potere nella regione.

Damasco, 2 feb. (AdnkronosAfp) - Le forze governative siriane sono entrate nella città di Hassaké, roccaforte delle forze curde nel nord-est del Paese, in virtù di un accordo tra Damasco e i curdi. Lo riferisce l'Afp. L'accordo annunciato venerdì prevede lo schieramento delle forze governative nella zona autonoma curda e l'integrazione delle sue forze e della sua amministrazione nello Stato siriano.

