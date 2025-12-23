scontri tra curdi e forze governative ad aleppo in siria

Il 22 dicembre ad Aleppo, in Siria, si sono verificati scontri tra le forze curde e le forze governative siriane. L’incidente si è verificato in un contesto di tensioni legate a un accordo volto a integrare le istituzioni curde nel governo centrale. La situazione evidenzia le complessità nel processo di inclusione politica di questa minoranza e le sfide ancora presenti nel contesto siriano.

SIRIA, scontri armati ad Aleppo. Combattimenti tra milizie curde delle SDF e forze governative di al-Sharaa.

