Scontri tra curdi e forze governative ad Aleppo in Siria
Il 22 dicembre ad Aleppo, in Siria, si sono verificati scontri tra le forze curde e le forze governative siriane. L’incidente si è verificato in un contesto di tensioni legate a un accordo volto a integrare le istituzioni curde nel governo centrale. La situazione evidenzia le complessità nel processo di inclusione politica di questa minoranza e le sfide ancora presenti nel contesto siriano.
Il 22 dicembre ad Aleppo, nel nord della Siria, sono scoppiati scontri tra le forze curde e quelle governative siriane, mentre le due parti avrebbero dovuto attuare un accordo per integrare nel governo centrale, le istituzioni di questa importante minoranza.
