Scontri tra curdi e forze governative ad Aleppo in Siria

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 22 dicembre ad Aleppo, in Siria, si sono verificati scontri tra le forze curde e le forze governative siriane. L’incidente si è verificato in un contesto di tensioni legate a un accordo volto a integrare le istituzioni curde nel governo centrale. La situazione evidenzia le complessità nel processo di inclusione politica di questa minoranza e le sfide ancora presenti nel contesto siriano.

Il 22 dicembre ad Aleppo, nel nord della Siria, sono scoppiati scontri tra le forze curde e quelle governative siriane, mentre le due parti avrebbero dovuto attuare un accordo per integrare nel governo centrale, le istituzioni di questa importante minoranza. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

scontri tra curdi e forze governative ad aleppo in siria

© Internazionale.it - Scontri tra curdi e forze governative ad Aleppo, in Siria

Leggi anche: Caos ad Aleppo, scontri tra i curdi e il governo siriano

Leggi anche: Siria, il futuro dei curdi resta incerto tra voglia di autonomia e prospettive di ritrovarsi in un esercito pieno di ex jihadisti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

SIRIA, scontri armati ad Aleppo. Combattimenti tra milizie curde delle SDF e forze governative di al-Sharaa.

scontri curdi forze governativeScontri tra curdi e forze governative ad Aleppo, in Siria - Il 22 dicembre ad Aleppo, nel nord della Siria, sono scoppiati scontri tra le forze curde e quelle governative siriane, mentre le due parti avrebbero dovuto attuare un accordo per integrare nel govern ... internazionale.it

Da nord a sud, tutti i vuoti di potere in Siria - Le Forze democratiche siriane (Sdf) a guida curda si sono scontrate con quelle governative, ricordando alla Siria ... ilfoglio.it

Nel nord-est della Siria, le Forze democratiche siriane chiudono le scuole cristiane - Colloqui e scontri tra Damasco e le Sdf sostenute dagli Stati Uniti: chi abita nelle zone controllate da queste ultime denuncia un aumento delle violazioni dei loro diritti. ilfoglio.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.