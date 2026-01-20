Siria | Damasco ' un accordo con i curdi su roccaforte di Hassake'

La presidenza siriana ha comunicato di aver raggiunto un accordo con le forze curde riguardo alla regione di Hassaké, nel nord-est della Siria. Secondo l'annuncio, l'esercito siriano non interverrà nelle località controllate dai curdi in questa zona. La notizia rappresenta un passo importante nella gestione delle tensioni tra le parti e nel quadro politico regionale.

Damasco, 20 gen. (AdnkronosAfp) - La presidenza siriana ha annunciato un "accordo" con i curdi riguardo la roccaforte di Hassaké (nord-est), assicurando che l'esercito non entrerà nelle località curde di questa regione. In un comunicato, la presidenza precisa che i curdi hanno "quattro giorni, a partire da stasera", per proporre un piano per la "pacifica integrazione" della provincia di Hassaké nello Stato siriano.

Cosa cambia per i curdi dopo l'accordo con Damasco: la svolta per il futuro della Siria

In Siria è stato raggiunto un accordo di cessate il fuoco tra Damasco e curdi

