Sir Susa Scai Perugia Ishikawa rischia di saltare la Coppa Italia | confermata la distorsione al ginocchio

La squadra di Perugia potrebbe dover rinunciare a Yuki Ishikawa per la final four di Coppa Italia. Il giocatore ha subito una distorsione al ginocchio e le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. La sua presenza resta in dubbio, e la società sta già pensando a possibili alternative.

Gli accertamenti effettuati nella giornata odierna hanno evidenziato ciò che si temeva. Previsti per domani ulteriori esami ma è probabile che a Bologna il giapponese debba restare a guardare La Sir Susa Scai Perugia rischia seriamente di dover fare a meno di Yuki Ishikawa in vista della final four di Coppa Italia in programma nel prossimo fine settimana. Il responsabile dello staff sanitario del club, Dott. Giuseppe Sabatino, comunica che l'esame strumentale, ha confermato il risentimento distorsivo a carico del ginocchio destro e che, nella mattinata di domani l'atleta sarà sottoposto valutazione clinica specialistica ortopedica da parte del prof.

