Superlega la Sir Susa Scai Perugia non patisce il jet lag e si impone 3-0 a Cisterna
Il gap tecnico era evidente già alla vigilia, ma tante erano le incognite per questa Sir Susa Scai Perugia, reduce dal trionfo di Belem.La prima in ordine di importanza riguardava senza dubbio il jet lag, derivato dal lungo ed estenuante viaggio dal Brasile, che è stato smaltito in tempo di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
