Brunella Cacciuni su Rai 1 con ' La preside' l' intervista | La scuola per restare con i piedi per terra

Brunella Cacciuni torna su Rai 1 con 'La preside', e questa volta si racconta in un’intervista. L’attrice e docente spiega che la scuola le serve per rimanere con i piedi per terra. Tra il lavoro in tv e la passione per l’insegnamento, Cacciuni rivela come riesce a conciliare le due vite, mantenendo sempre un legame forte con i ragazzi e il mondo della scuola.

Cosa significa crescere in fretta? A volte vuol dire prendersi il proprio spazio prima del tempo, lasciare casa a 14 anni, imparare presto a scegliere, a sbagliare, a rispondere delle proprie decisioni. Altre volte, significa diventare grandi senza passare per quelle tappe che rendono l’adolescenza un luogo di passaggio: caotico, libero, sbilenco. Brunella Cacciuni, attrice e insegnante, lo racconta con lucidità e insieme con una certa nostalgia. Non rinnega nulla, ma si interroga. Sente che qualcosa, forse, è andato perduto. E al tempo stesso, sa di avere guadagnato molto: indipendenza, consapevolezza, una forza tranquilla che emerge in ogni parola. 🔗 Leggi su Virgilio.it

