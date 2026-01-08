La Preside dal 12 gennaio su Rai 1 la serie con protagonista Luisa Ranieri
Ne La Preside, la miniserie di Luca Minisero in onda su Rai 1 dal 12 gennaio, Luisa Ranieri, interpreta un personaggio ispirato a Eugenia Carfora. “Tutto nasce da un documentario bellissimo di Domenico Iannacone che ha dedicato a questa dirigente scolastica uno speciale Rai ‘Come figli miei’ incentrato su questa donna: io mi ricordo di . 🔗 Leggi su 2anews.it
Leggi anche: Luisa Ranieri dal 12 gennaio diventa La Preside
Leggi anche: Su Rai 1 “La Preside”: tutto sulla fiction con Luisa Ranieri ispirata a Eugenia Carfora, la donna che ha cambiato Caivano
Luisa Ranieri è La Preside; La Preside su Rai 1 da Lunedì 12 Gennaio -; Fiction 2026, per Rai e Mediaset una sfida all’ultimo titolo: Ferilli e Ranieri presidi coraggiose; La Preside su Rai 1: Luisa Ranieri protagonista.
«La preside»: dal 12 gennaio su Rai 1 la scuola diventa atto di coraggio e responsabilità civile - È attorno a questa domanda che prende forma "La Preside", la nuova serie in quattro serate in onda dal 12 ... msn.com
Al via su Rai 1 “La preside”, Luisa Ranieri “Ciascuno di noi può fare la differenza” - Prende il via lunedì 12 gennaio su Rai1 "La preside", serie interpretata da Luisa Ranieri con la regia di Luca Miniero ... msn.com
Ora ‘La preside’, poi di nuovo Lolita Lobosco. L’annuncio di Luisa Ranieri: “Riprese a Bari in estate” - Ora su Rai 1 con ‘La preside’, poi di nuovo Lolita Lobosco. telebari.it
LA PRESIDE (2026) | Promo tv della fiction Rai di Luca Miniero con Luisa Ranieri
