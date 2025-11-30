Questa volta potremmo aver visto finalmente la materia oscura l’ingrediente invisibile che tiene insieme le galassie

Wired.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’astrofisico giapponese Tomonori Totani ritiene di aver osservato per la prima volta dei fotoni gamma, compatibili con gli effetti previsti da una delle teorie dominanti sulla natura della materia oscura. 🔗 Leggi su Wired.it

