Materia Oscura è la nuova mostra personale di Simona Bonini, co-diretta dall'artista e da Deborah Mendolicchio, consulente in arte, ospitata in collaborazione con La Quadreria di ASP Città di Bologna e aperta al pubblico dal 30 gennaio 2026 negli spazi storici di Palazzo Rossi Poggi Marsili. Il progetto espositivo indaga il rapporto tra materia e tempo attraverso cretti, superfici stratificate e cromie magmatiche, generando un dialogo diretto con l'antico.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Argomenti discussi: Materia Oscura: mostra personale di Simona Bonini; Materia oscura, una mappa a risoluzione record; Abbiamo la mappa più precisa di sempre della materia oscura; Il telescopio James Webb ha creato la mappa più precisa di sempre della materia oscura.

Materia oscura, una mappa a risoluzione recordGrazie ai dati del telescopio spaziale James Webb, un team guidato da Diana Scognamiglio della Nasa ha prodotto una mappa dell’universo invisibile con un livello di dettaglio senza precedenti, capace ... media.inaf.it

Materia oscura, ora abbiamo la mappa più precisa di sempreIl merito è di un team di astronomi e del telescopio James Webb, che ci hanno regalato uno sguardo inedito sulla misteriosa sostanza che occupa gran parte dell'universo ... wired.it

La nuova mappa realizzata dal telescopio spaziale James Webb potrebbe aiutare gli scienziati a capire finalmente dove si trova la materia oscura - e di cosa è fatta. - facebook.com facebook

Google DeepMind lancia una nuova intelligenza artificiale per studiare la "materia oscura" del DNA x.com