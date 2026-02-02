Donald Trump torna a criticare i Grammy e lo fa con parole dure. Sui social ha scritto che gli show sono inguardabili e che la CBS ha fortuna a non trasmetterli più. Poi ha commentato anche Epstein, negando di essere mai stato sull’isola. La polemica continua, mentre l’evento si avvicina.

“I Grammy Awards sono il peggio, praticamente inguardabili! La CBS è fortunata a non avere più questa spazzatura a infestare le sue onde radio. Il presentatore, Trevor Noah, chiunque sia, è quasi pessimo quanto Jimmy Kimmel agli Academy Awards per i bassi ascolti. Noah ha detto, sbagliando sul mio conto, che Donald Trump e Bill Clinton hanno trascorso del tempo sull’ isola di Epstein. Sbagliato! Non posso parlare per Bill, ma non sono mai stato sull’isola di Epstein, né in nessun posto vicino, e fino alla falsa e diffamatoria dichiarazione di stasera, non sono mai stato accusato di esserci stato, nemmeno dai media che si occupano di fake news”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Trump attacca i Grammy: “Sono inguardabili, è spazzatura. Epstein? Mai stato sulla sua isola”

