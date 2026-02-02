Sicurezza Santanchè | A Torino è stato attaccato lo Stato

A Torino, un incidente ha scosso le forze dell’ordine. La ministra Santanchè ha condannato duramente l’attacco a un poliziotto e ha chiesto pene esemplari. “Lo Stato non si può permettere di essere preso a calci, pugni o spari”, ha detto, aggiungendo che bisogna lavorare per evitare che simili episodi si ripetano. La situazione resta sotto stretta sorveglianza.

“ Mi auguro ci siano delle pene esemplari per quello che è successo a Torino e che ci sia un lavoro perché lo Stato non si può picchiare, calciare, sparare, perché ieri hanno attaccato lo Stato, perché un poliziotto lo Stato”. Così il ministro del Turismo, Daniela Santanchè parlando dei disordini avvenuti sabato a Torino durante il corteo per Askatasuna, a margine del convegno “Attrattiva italiana e grandi eventi”. Commentando poi la proposta del ministro Matteo Salvini di chiedere una caparra a chi organizza manifestazioni, Santanchè ha detto: “Su questo non ho fatto una riflessione, può essere, bisogna studiarla, bisogna vedere. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Nella puntata di Lo Stato delle Cose, Massimo Giletti analizza il rapporto tra Corona e Signorini, approfondendo le ragioni di un confronto che ha attirato l'attenzione pubblica.

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha visitato Torino e ha parlato di un "colpo allo Stato" dopo le recenti violenze in città.

Milano Cortina, Santanchè: Perché tifare contro le Olimpiadi Siamo tutti italiani!

