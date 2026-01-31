Meloni | A Torino colpito lo Stato

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha visitato Torino e ha parlato di un “colpo allo Stato” dopo le recenti violenze in città. In un discorso diretto, Meloni ha detto che il governo ha già rafforzato le leggi per combattere l’impunità, ma ora bisogna che anche la Magistratura faccia la sua parte. La premier ha avvertito che non bisogna permettere più episodi di lassismo come quelli che in passato hanno fatto perdere tempo e fatto passare inosservate le azioni di chi distrugge e aggredisce chi cerca di difendere le

21.05 "Il Governo ha fatto la sua parte,rafforzando gli strumenti per contrastare l'impunità.Ora è fondamentale che anche la Magistratura faccia fino in fondo la propria, perché non si ripetano episodi di lassismo che in passato hanno annullato provvedimenti sacrosanti contro chi devasta le nostre città e aggredisce chi le difende". Così la premier Giorgia Meloni sui social,commentando le violenze al corteo per Askatasuna:"Questi non sono dissenso né protesta:sono aggressioni violente con l'obiettivo di colpire lo Stato".

