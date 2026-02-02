La maggioranza si prepara ad approvare mercoledì un nuovo decreto sulla sicurezza. Il pacchetto prevede uno scudo penale per gli agenti, norme più stringenti sui coltelli e un fermo preventivo di 12 ore per i cortei. La premier Meloni invita l’opposizione a votare insieme, anche se alcune misure richiedono ancora più tempo per essere definite.

Stop alla vendita dei coltelli ai minori e scudo penale agli agenti: queste due norme sono pronte a entrare nel prossimo decreto Sicurezza, che sarà varato mercoledì dal Consiglio dei ministri. Anche sul fermo di polizia preventivo c’è la volontà di andare avanti, serve tuttavia una riflessione ulteriore su come metterlo in pratica senza limitare il diritto di manifestare. E dunque decidendo anche fino a quando può scattare. L'ipotesi più probabile è che sia al massimo 12 ore. Sono le indiscrezioni che emergono dal vertice sulla sicurezza che oggi ha convocato la premier Giorgia Meloni con i vice Matteo Salvini e Antonio Tajani, più i ministri Carlo Nordio (Giustizia), Matteo Piantedosi (Interno) e Guido Crosetto (Difesa). 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Decreto sicurezza: scudo penale per gli agenti, stretta sui coltelli e fermo preventivo. Meloni all'opposizione: votiamo insieme

Approfondimenti su Decreto Sicurezza Polizia

Dopo il vertice sulla sicurezza, il governo annuncia subito uno scudo penale per gli agenti e una stretta sui coltelli per i minori.

Il governo ha approvato un nuovo decreto sicurezza che introduce misure più dure contro le proteste e rafforza la protezione delle forze dell’ordine.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Pacchetto sicurezza Viminale: stretta sui coltelli ai giovani

Ultime notizie su Decreto Sicurezza Polizia

Argomenti discussi: Sicurezza, Meloni prepara la stretta nel decreto: scudo penale esteso e fermo preventivo di almeno 12 ore per chi ha precedenti specifici e va a protestare; Decreto sicurezza e scudo penale per la polizia: il piano di Meloni dopo gli scontri di Askatasuna; Salvini invoca lo scudo. Ma non sarà nel decreto; Decreto Askatasuna. Subito il pacchetto sicurezza, per fargliela pagare (di F. Olivo).

Decreto sicurezza, il piano di Meloni dopo Torino: scudo penale e fermo preventivo per chi manifestaIl governo cavalca gli scontri di Torino per accelerare sul decreto Sicurezza, superando i timori di possibili ostacoli da parte del Quirinale che negli ... fanpage.it

Decreto Sicurezza in arrivo, stop ai coltelli ai minori e scudo penale agli agenti: Meloni chiama le opposizioniStop alla vendita dei coltelli ai minori e scudo penale per le forze dell’ordine: sono queste due delle misure pronte a entrare nel prossimo decreto ... thesocialpost.it

Decreto sicurezza. Fra il dire e il fare c’è di mezzo la Costituzione x.com

Il nuovo decreto sicurezza potrebbe arrivare al voto “questa settimana”. - facebook.com facebook